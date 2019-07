Spaccio di cocaina, un arresto e due persone denunciate

CREMA (21 luglio 2019) - In auto e a casa avevano più di 30 grammi di cocaina, oltre a 750 euro in contanti probabile frutto dell'attività di spaccio. I carabinieri di Crema del nucleo operativo e radiomobile, insieme ai militari di Montodine, hanno arrestato un 38enne (M.G.) e denunciato altre due persone (B.E. e B.G.). Si tratta di tre albanesi, tutti con precedenti, residenti a Crema.

E' iniziato tutto intorno alle 14 di ieri, quando ad un posto di blocco lungo la ex Paullese, in territorio di Spino D'Adda, è stata fermata un'auto: al volante B.E. e a bordo il 38enne e una 21enne poi risultata estranea a i fatti. Nel corso della perquisizione, M.G. è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e i carabinieri hanno anche rinvenuto 750 euro. A quel punto, i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione di B.E. e B.G. In casa sono spuntate altre due dosi di cocaina da 80 grammi.

L'arrestato si trova ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che si celebrerà domani mattina.