Telecamere Ztl, altro rinvio

CREMA (21 luglio 2019) - Si andrà all’autunno inoltrato, per l’installazione degli otto varchi elettronici che serviranno a sorvegliare la zona a traffico limitato. Le telecamere sono già state acquistate dal Comune, ma i tempi per il posizionamento e soprattutto per l’attivazione del sistema non si annunciano brevi. Per quest’estate, insomma, non se ne parla. «Dobbiamo verificare con l’ufficio tecnico quali saranno i prossimi step del progetto», sottolinea l’assessore Matteo Gramignoli. Ai sette già programmati da tempo (piazza Garibaldi e nelle vie XX Settembre, Ponte Furio, Riva Fredda, Mazzini, Matteotti e Tensini) è stato previsto di recente il varco di via Cesare Battisti.

