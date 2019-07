Stanga, estate in cascina. 21 studenti al lavoro

CREMA (21 luglio 2019) - L’estate è tradizionalmente la stagione delle vacanze e del divertimento per gli studenti. Ma non per tutti. Ventuno allievi dell’istituto agrario Stanga hanno infatti chiesto di svolgere, a turno, attività di stage estivo nell’azienda agricola della scuola, la Gallotta di Sotto di Oriolo, dove coltivazioni e animali hanno bisogno di cure costanti. Ieri hanno completato il loro periodo di lavoro Vanessa Marazzi, Nicole Pandini, Matilde Robati, Mattia Bandera e Oscar Beria, coordinati dal tecnico dell’azienda Carmelo Aramini.

I ragazzi che si alternano in cascina sono impegnati quotidianamente nella fattoria didattica, tra galline, capre, oche, cigni, anatre, conigli e asini, e nelle attività necessarie nei campi e nella serra. Al termine del periodo di stage, ciascuno degli studenti dello Stanga riceverà, oltre al credito scolastico, anche un contributo economico di 100 euro.

