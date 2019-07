Polizia, estate sicura. Più pattuglie nelle vie

CREMA (20 luglio 2019) - Via all’operazione estate sicura e la polizia rafforza le pattuglie in servizio. Ad annunciare i controlli straordinari, che caratterizzeranno la stagione in cui molte abitazioni restano sguarnite in occasione delle vacanze, è lo stesso dirigente degli uffici di pubblica sicurezza di via Macallè, il vicequestore Daniel Segre. «Le volanti — tiene a puntualizzare — verranno raddoppiate nelle fasce orarie in cui, statisticamente, si registra la gran parte dei furti: ossia nel tardo pomeriggio. Anche se, tengo a precisare, che il fenomeno appare in calo rispetto al passato». Ma ad essere sorvegliate dagli equipaggi del settore di pronto intervento non saranno solo le aree residenziali.

