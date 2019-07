Furgone contro la colonna, danneggiata la storica Porta Serio

CREMA (20 luglio 2019) - Quando si dice sfondare una porta aperta. Questa volta, però, non in senso metaforico. La monumentale apertura in questione è Porta Serio, storico ingresso posto a est del centro cittadino, che notoriamente è aperta per permettere al traffico di circolare sotto il suo arco. Nonostante lo spazio non manchi, tuttavia, ieri di prima mattina, qualcuno ha abbattuto con un camion un pezzo dello storico monumento, rifatto agli inizi dell’800, ma di origini precedenti. Una mappa della città testimonia infatti dell’esistenza di una porta già negli anni 1681-1682. La scena della manovra è stata notata da un passante, che ha fotografato il pesante mezzo, che è poi entrato nei giardini pubblici, dove si tiene fino a domani la rassegna gastronomica Hop hop street food. Il danno non è passato inosservato alla polizia locale, dai cui uffici hanno commentato: «Abbiamo una documentazione fotografica di quanto è stato fatto. Sono in corso le necessarie verifiche, per risalire al conducente del veicolo che ha causato il danno». Il pesante mezzo, dopo essere passato sotto l’arco, ha probabilmente svoltato subito a sinistra per entrare ai giardini di Porta Serio, evitando il giro di piazzale Rimembranze. Durante la manovra, il veicolo ha sfregato con la fiancata contro il muro su cui appoggia la colonna ionica, staccandone un pezzo piuttosto ampio.

L’episodio è avvenuto verso le 6. Un’ora dopo, effettuati i rilievi dalla polizia locale, il calcinaccio staccato era già stato rimosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO