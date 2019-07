Crema viale Europa, la trasformazione

CREMA (20 luglio 2019) - Viale Europa è destinato a cambiare radicalmente volto. La parte iniziale dell’arteria, che collega il rondò del cimitero Maggiore con i quartieri dei Sabbioni e di Ombriano, verrà rivoluzionata da un privato che realizzerà un media struttura di vendita nell’ex concessionario Fiat, vuota da anni: potrebbe essere un supermercato alimentare o uno shoow room di altri prodotti. Il tutto con annesso parcheggio da decine di posti auto. Il progetto porta la firma dell’attuale proprietario dell’area, la C.l.a.r. srl. Lo stesso privato, in base a un accordo con il Comune, spenderà 700 mila euro per realizzare una rotonda che vada a servire la nuova area commerciale e la sede della Caritas che si trova proprio di fronte all’ex Fiat. In più dovrà riqualificare sia la ciclabile che costeggia il viale, sia quella dietro alla concessionaria, che porta in via Camporelle. Nei giorni scorsi, la giunta ha dato l’ok al piano di intervento integrato proposto dal proprietario dell’area. «Il nostro obiettivo primario — sottolinea l’assessore all’Urbanistica Cinzia Fontana — è valorizzare il viale e la zona. La richiesta non ha ricevuto osservazioni e sinora ha superato positivamente tutte le fasi burocratiche. Il capannone che ospitava la concessionaria verrà demolito per fare spazio a una media struttura di vendita da 887 metri quadrati ed altre due più piccole, da 310 metri quadrati ciascuna». Nel complesso, l’intera area ex Fiat, compreso quello che sarà il parcheggio del centro commerciale, misura oltre 2 mila metri quadrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO