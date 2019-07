Mercatone Uno, per gli ex dipendenti primi soldi dopo mesi

MADIGNANO (18 luglio 2019) - Le famiglie sono con l’acqua alla gola, nonostante i primi versamenti della cassa integrazione siano arrivati sui conti correnti nella giornata di ieri. Sono mesi drammatici per gli ex dipendenti del Mercatone Uno, la cui sede a Oriolo di Madignano è chiusa da fine maggio dopo il fallimento della proprietà, la Shernon Holding. Si tratta di 35 persone: molte di loro, già prima dell’ultima tegola, lavoravano part time, dunque con uno stipendio ridotto. Adesso c’è chi percepisce un sussidio di 200 euro al mese. Con l’arrivo della cassa tirano un sospiro di sollievo, ma il periodo complicato non è affatto dietro le spalle. «Siamo in seria difficoltà — spiegano gli ormai ex dipendenti, alcuni dei quali si erano ritrovati di recente per fare il punto della situazione —: tra noi ci sono mamme single, o nuclei in cui lavorava solo chi era al Mercatone. Tirare avanti con cifre simili è quasi impossibile». Qualcuno, tra i 35 rimasti a casa, è riuscito a ricollocarsi, ma la stragrande maggioranza è ancora senza lavoro.

