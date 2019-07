Corto circuito, incendio nella filiale della San Paolo

CREMA (17 luglio 2019) - Ieri sera alle 23 si è verificato un corto circuito di stampante e computer del banco accoglienza della filiale dell'istituto di credito San Paolo di piazza Moro. A notare le fiamme alcuni ragazzi che in quei momenti erano al bancomat per prelevare contanti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Crema. Per entrare a spegnere le fiamme hanno sfondato un vetro che dà sulla galleria.