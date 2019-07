In moto contro un'auto, 33enne lotta per la vita

CREMA (16 luglio 2019) - E' ricoverato in gravi condizioni il motociclista di 33 anni protagonista di un incidente poco dopo le 20 di questa sera. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Crema, avrebbe perso il controllo della moto ed è finito contro una vettura parcheggiata in via Martini, nel quartiere di San Bernardino. I soccorsi sono stati attivati con la massima urgenza. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Crema. Poco dopo è atterrato anche un mezzo dell'eliambulanza partito da Brescia sul quale è stato caricato il ferito per il trasporto all'ospedale di Cremona. Il 33enne è stato rianimato a lungo, le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

