Oratorio rimesso a nuovo: giochi e ingresso più sicuro

MONTE CREMASCO (17 luglio 2019) - I bambini del paese hanno un oratorio rimesso a nuovo e più sicuro. Sostituiti i giochi a loro dedicati, completate le opere edili, aperto un ingresso sulla piazza antistante, invece di quello precedente, che dava direttamente sulla trafficata via centrale. Questi i principali lavori completati nei giorni scorsi — il cantiere era cominciato a marzo — grazie a fondi parrocchiali. Come annunciato ieri da don Roberto Sangiovanni, la ristrutturazione è giunta al termine. La nuova struttura sarà inaugurata sabato 27 luglio. Il programma prevede una messa alle 18 nella parrocchiale dei Santi Nazario e Celso. La funzione sarà celebrata dal vescovo Daniele Gianotti. Al termine, il trasferimento in oratorio per il taglio del nastro e un aperitivo-cena. Ospite Alessandro Bosio, il rapper cremasco che reinterpreta in dialetto locale i maggiori successi hip hop e raggaeton.

