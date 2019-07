Sposi con lo sconto, dimezzate le tariffe per i matrimoni al castello

PANDINO (17 luglio 2019) - Sposarsi al castello costerà meno. Invece dei 400 euro attuali di esborso richiesti ai residenti, cifra che sale a 800 se il grande passo lo compie una coppia che non vive in paese, le tariffe scenderanno rispettivamente a 200 e 400 euro. «Abbiamo deciso di dimezzare i costi a carico dei cittadini - sottolinea il sindaco Piergiacomo Bonaventi - per favorire i matrimoni civili nel maniero, in particolare nella nostra splendida sala consiliare».

