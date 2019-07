Lite tra fratelli, 20enne si scaglia contro lo zio e ferisce un vicino

CREMA (16 luglio 2019) - La lite tra due fratelli e l'intervento del figlio di uno dei due che, armato di coltello, si è scagliato contro lo zio provocando una ferita a un braccio un vicino di casa che stava tentando di dividere i contendenti. E' successo in una abitazione del centro storico nella notte tra domenica e ieri e l'arrivo degli uomini della polizia di Crema è stato provvidenziale per sedare gli animi ancora piuttosto accesi. Il giovane è stato denunciato.

Gli agenti, una volta raggiunta l'abitazione, hanno trovato diverse persone sul pianerottolo, una della quali si stava allontanando frettolosamente. Identificate le parti, i poliziotti hanno appreso che poco prima due fratelli avevano iniziato a litigare in maniera accesa per futili motivi, richiamando l'attenzione di un vicino di casa che, vedendo i due che si stavano azzuffando, è intervenuto per dividerli.

Mentre gli operatori della Polizia di Stato stavano cercando di assumere informazioni dai testimoni presenti, hanno notato delle macchie di sangue fresche sul pavimento. Chieste spiegazioni in merito, hanno appreso che nel corso della lite il figlio di uno dei due contendenti, particolarmente agitato, si era recato in cucina e dopo aver prelevato un coltello si era scagliato contro lo zio, colpendo di striscio ad un braccio il vicino di casa che si era interposto fra i due contendenti.

Il ferito, visto il profondo taglio, era nel frattempo andato al Pronto Soccorso dove è stato sentito dagli agenti, ai quali ha sostanzialmente confermato la versione già fornita dagli altri testimoni e dalle parti coinvolte.

Ricevute le cure del caso, l'uomo ha riportato una prognosi di trenta giorni, mentre il giovane aggressore, un senegalese ventenne regolarmente soggiornante che nel frattempo si era allontanato dal luogo della lite, è stato in seguito rintracciato dagli investigatori del settore anticrimine e denunciato per lesioni aggravate.