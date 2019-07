Bagni proibiti, anche coi materassini nel laghetto dei riflessi

RICENGO (16 luglio 2019) - Una cattiva abitudine che si ripresenta puntuale ogni estate: i bagni proibiti nel laghetto dei riflessi, situato all’interno del parco del Serio e reso celebre a livello mondiale dal film vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura non originale Chiamami col tuo nome. Gli emuli dei due protagonisti – Elio (Timothée Chalamet), un diciassettenne residente in Italia, e lo studente americano Oliver (Armie Hammer), che nella calda estate del 1983 si concedevano tuffi rinfrescanti, preludio alla loro passione amorosa — non mancano nemmeno nel 2019. Peccato che, come sottolineato in tutti modi dai responsabili del parco, a cominciare dal consigliere Basilio Monaci, e come evidenziato dai cartelli nell’area umida, nel laghetto sia vietata la balneazione.

