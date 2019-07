Volontari in campo per ripulire l'area verde di via Crispi

CREMA (15 luglio 2019) - Ha preso il via ieri mattina, con una raccolta dei rifiuti abbandonati nel parco e nelle immediate vicinanze, l’operazione di lotta al degrado e di rilancio dell’area verde del Campo di Marte di via Crispi, una delle principali della città. Protagonisti i volontari e il personale del consorzio cooperativo Arcobaleno, che da ormai due anni gestisce il bar del parco; ma anche gli iscritti alla Federazione italiana amici della bicicletta e semplici volenterosi. Una ventina i partecipanti alle Ecoazioni, con sacchi riempiti di ogni genere d’immondizia: soprattutto tappi, bottiglie e mozziconi, soprattutto nella zona della scarpata vicino alle mura venete. Nonostante la massiccia presenza di cestini nelle varie zone del parco, sono ancora in molti ad abbandonare dove capita cartacce, lattine e altro.

