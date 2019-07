In cura per un tumore non rinuncia ai suoi cani: «Sono la mia vita»

CREMA (13 luglio 2019) - Rufus e Perla sono due splendidi meticci maschio e femmina, rispettivamente di quattro e tre anni. «Sono la mia vita, mai avrei potuto disfarmene, anche a costo di star male io» racconta il 48enne cremasco che sta lottando contro una forma tumorale del sangue. Da alcuni mesi è in cura agli Spedali Civili di Brescia. Prima che cominciasse la chemioterapia, i medici erano stati chiari: «Le tue difese immunitarie si abbasseranno inevitabilmente e sarai più esposto a batterie infezioni, tenere animali in casa è altamente sconsigliato». Lui non ha voluto saperne. «L’ho detto subito sia ai dottori, sia a familiari e amici. Senza Rufus e Perla io non ci sto. Continuo a tenerli al mio fianco, sono legato a loro da un rapporto speciale. Se ne uscirò il merito sarà anche loro». Entrambi gli animali sono stati adottati al canile.

