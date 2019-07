Schianto in via IV Novembre, ferito un motociclista

CREMA (13 luglio 2019) - Un 47enne di Ripalta Cremasca è rimasto ferito, ieri notte, in un incidente stradale avvenuto in via IV Novembre. In sella a una moto Yamaha stava percorrendo l’arteria in direzione del velodromo. Davanti a lui viaggiava una Fiat 500, guidata da un 20enne anch’egli cremasco. Stando ai rilievi degli agenti del commissariato, l’auto stava per svoltare a sinistra in via Viviani, proprio quando il motociclista avrebbe tentato il sorpasso. Forse per evitare la 500 in manovra, il 47enne avrebbe a sua volta scartato sulla sinistra, perdendo poi il controllo della Yamaha e andando a sbattere contro una Volkswagen Polo, parcheggiata sul lato opposto della strada. L’impatto l’ha sbalzato di sella: una rovinosa caduta, che gli ha causato ferite piuttosto serie. Il 47enne è stato stabilizzato sul posto. Dopo le prime cure è stato caricato sull’autolettiga e trasferito all’ospedale Maggiore.

