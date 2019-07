Scempio in viale Vittoria, baby gang ripresa dalle telecamere

SPINO D'ADDA (13 luglio 2019) - Una notte brava nel cuore del paese, incuranti del fatto che qualcuno avrebbe potuto vederli e dare l’allarme. Ignari, o forse consapevoli senza che importi loro qualcosa, delle telecamere che inquadrano viale Vittoria e che li hanno ripresi mentre spaccavano i cestini, tra cui due di quelli che servono per la raccolta delle deiezioni canine, distruggevano un cartello stradale e l’armadio di una centralina Enel. Lo scempio provocato da un gruppo di ragazzi, non si esclude che alcuni di loro siano minorenni, è venuto a galla ieri mattina. Nel frattempo al comando di polizia locale hanno controllato i filmati dell’altra sera e della nottata. «Riteniamo possano essere i soliti giovanissimi già sospettati in passato di vandalismi nei parchi pubblici e in altre zone del paese - commenta il vicesindaco Enzo Galbiati -: facce conosciute che, nel caso le immagini sia sufficientemente chiare, potremmo anche identificare».

