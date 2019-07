Aggredisce l'ausiliario del traffico mandandolo al pronto soccorso

CREMA (11 luglio 2019) - Insulti, minacce, fino ad arrivare a mettergli le mani addosso. Protagonista un giovane residente in città, che se l’è presa con un ausiliario della sosta mandandolo al pronto soccorso del Maggiore. Motivo: il preavviso di contravvenzione per non avere pagato la sosta infilato sotto il tergicristallo dell’auto. Evidentemente sanzione indigesta.

Mercoledì, nei confronti dell’autore di tanta violenza, verbale e non, è scattata la denuncia per minacce e lesioni, oltre a una contravvenzione di 5.000 euro perché, come hanno immortalato le telecamere di sorveglianza, il giovane in questione è arrivato al volante di una Renault Mégane, ma la patente di guida gli era stata sospesa tempo prima.

Teatro di quanto accaduto via Verdi.

