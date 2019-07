L’addio a Dario: «Farà musica per lodare Dio»

AGNADELLO (11 luglio 2019) - La chiesa parrocchiale di San Vittore Martire non è riuscita a contenere tutti coloro che questa mattina, alle 10, hanno preso parte ai funerali di Dario Valentini, il venticinquenne fonico morto nella notte fra lunedì e martedì a Spino a causa di un frontale fra la sua auto ed un camion. La bara bianca del giovane è giunta ad Agnadello da Crema attorno alle 9.30. «C’è rabbia oggi fra di noi – ha detto don Daniele nella sua omelia -, per due motivi: perché la morte ci mette ancora una volta in discussione e perché questa morte oggi abbraccia un giovane, spezzando una vita piena di sogni e di desideri». Il celebrante ha poi ricordato chi era Dario Valentini esprimendo un desiderio. «Mi piace pensare che Dario ora usi la sua musica per lodare Dio».

