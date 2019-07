Spino, strada killer: "Ora basta"

SPINO D'ADDA (11 luglio 2019) - Gli spinesi sono in rivolta, non solo amministratori o ex, ma anche residenti, specialmente coloro che vivono lungo la Paullese. «Troppi incidenti stradali gravi, troppi morti, questo tratto di ex statale è pericoloso e nessuno fa nulla per metterlo in sicurezza, realizzando anche il nuovo ponte sull’Adda» protestano in molti. Nei loro occhi l’inaccettabile tragedia avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, davanti al distributore Tamoil, poche decine di metri prima del fiume. Il frontale tra un camion per il trasporto latte, guidato da un comasco 44enne rimasto illeso, e una Polo, con al volante il 25enne di Agnadello Dario Valentini, morto sul colpo. Senza dimenticare il decesso dello spinese 51enne Marino Livraghi, sempre a causa di un terribile schianto, avvenuto in aprile sul della Paullese che supera l’Adda. Da parte delle istituzioni locali si punta il dito contro l’inazione di Provincia e Regione.

