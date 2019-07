Ancora suor Isabella alla guida dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento

RIVOLTA D’ADDA (10 luglio 2019) - Sarà ancora suor Isabella Vecchio a guidare, per i prossimi sei anni, l’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, la congregazione fondata da San Francesco Spinelli con casa madre a Rivolta d’Adda. La conferma della 59enne religiosa di origini pavesi a Madre Superiora Generale è avvenuta lunedì (8 luglio), nel corso del diciassettesimo capitolo generale dell’Istituto in corso di svolgimento presso la casa di spiritualità delle Adoratrici di Lenno, in provincia di Como. In segno di comunione profonda, suor Isabella ha salutato con un abbraccio di pace tutte le sorelle presenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO