Materna Ombriano: "Ristrutturazione nei tempi, pronti a settembre"

CREMA (9 luglio 2019) - «I tecnici ritengono che i tempi previsti per il cantiere verranno rispettati: direi dunque che per settembre, la materna sarà pronta per un nuovo anno scolastico». Così l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi ha fatto il punto sull’andamento dei lavori di ristrutturazione dell’asilo comunale di Ombriano. L’appalto era stato aggiudicato un mese fa. Cinque aziende avevano partecipato al bando comunale, con una base d’astata di 120 mila euro. Grazie a un ribasso del 25 per cento, era stata l’impresa di Norberto Azzini (la cui sede è a Cremona) ad aggiudicarsi i lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO