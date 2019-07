Benefattori, il bilancio: debito giù del 40%

CREMA (9 luglio 2019) - Il debito della Fondazione Benefattori Cremaschi rimane importante, pari a 3,7 milioni di euro, ma in cinque anni è stato quasi dimezzato (era di 6 milioni). Si è concluso ieri sera con la relazione in consiglio comunale il mandato quinquennale del presidente Giovanni Paolo Bertoluzzi e del resto del consiglio d’amministrazione. «Un percorso positivo, caratterizzato da grande attenzione ai conti, ma anche dalla volontà di garantire sempre e comunque la qualità e la formazione del personale unite a altro livello di assistenza per i nostri ospiti che non è mai venuto meno» ha evidenziato il manager. Il suo addio era già stato ufficializzato a fine giugno, motivato dal fatto che Bertoluzzi ha preferito chiudere il suo impegno per ragioni essenzialmente anagrafiche.

Ieri in consiglio ha parlato a braccio, fornendo i numeri dell’ultimo bilancio, quello del 2018, approvato a fine giugno dal cda. «Abbiamo chiuso con un disavanzo annuale di 94.636 euro – ha evidenziato – dovuto a circa 300mila euro di mancati ricavi per l’assistenza domiciliare e residenzialità aperta. Dalla Regione, tramite l’Ats, hanno infatti ristretto i possibili partecipanti e il numero di visite che possono essere effettuate a domicilio. Nel 2019 abbiamo invece speranze di risalire in quanto è stato riaperto il budget regionale. Sul disavanzo ha inciso anche il nuovo contratto di lavoro, che ci è costato 180 mila euro per gli aumenti di stipendio. A questa cifra vanno aggiunti 570 mila euro relativi al pagamento della cosiddetta vacanza contrattuale: quando scade un contratto e finché non viene rinnovato, come ente dobbiamo accantonare ogni anno una cifra che va poi versata.Il rinnovo dell’accordo non veniva fatto a livello nazionale da nove anni».

