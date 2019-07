Stazione, giro di vite: 'Controlli anche nella serata'

CREMA (9 luglio 2019) - Proseguono i controlli delle pattuglie del commissariato nell’area della stazione ferroviaria e del cantiere, fermo ormai da mesi, all’ex scalo merci. A disporre il giro di vite nelle ispezioni era stato, già l’inverno scorso, il vicequestore Daniel Segre, dopo la serie di vandalismi che aveva interessato la zona e culminata nella devastazione dei servizi igienici attigui alla palazzina principale, resi inagibili scardinando addirittura i lavandino. «I controlli - tiene a puntualizzare lo stesso Segre - ovviamente vengono estesi alla serata». Come dire, non si limitano a quando la stazione è frequentata dai viaggiatori. Ma anzi, sono prevalentemente condotti nelle fasce orarie in cui, almeno teoricamente, in prossimità dei binari non si dovrebbe trovare nessuno.

