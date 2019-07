Strade Legalità, questa sera conferenza in Sala Alessandrini

CREMA (8 luglio 2019) - Si terrà questa sera alle 21 in sala Alessandrini, anziché in Largo Falcone e Borsellino come annunciato, la conferenza organizzata dalla Consulta giovani e dal titolo: «Il fine giustifica i mezzi? I principi del diritto penale liberale e la lotta alla criminalità organizzata ». La serata è accreditata dall’ordine degli avvocati di Cremona. Relatori saranno Maria Luisa Crotti, vicepresidente della camera penale distrettuale della Lombardia orientale, Alessio Romanelli e Micol Parati, rispettivamente presidente e vice della camera penale di Cremona e Crema. «La riflessione verterà sui principi del diritto penale liberale e del giusto processo – spiegano i ragazzi della consulta – applicati alla lotta alla criminalità organizzata. Si parlerà dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, della legislazione di emergenza, della prevenzione e della pena da scontare in carcere o con misure alternative».