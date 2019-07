L'Aler fa pagare anche i morti

CREMA (8 luglio 2019) - L’avviso di pagamento relativo alle spese condominiali (tra l’altro per nulla leggere) è stato recapitato ai nove inquilini che occupano una delle palazzine Aler (case popolari) di via Macello a metà della scorsa settimana. La sorpresa è stata grande e non tanto per l’importo: l’Aler ha infatti chiesto il pagamento anche a due inquilini deceduti da tempo e a un terzo che da diversi mesi ha traslocato. La lettura della cartella esattoriale è stata accompagnata da qualche sorriso ironico in alcuni casi, mentre in altri si è aggiunta rabbia, «perché - dicono - è la dimostrazione di come l’Aler abbia scarsa attenzione». Per carità, magari ci si è messo di mezzo qualche problema di comunicazione, oppure (almeno in un caso) sarà il Comune a doversene fare carico, ma agli inquilini poco importa delle bizze della burocrazia.

