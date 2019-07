Saldi estivi, a Crema corsa all'affare incuranti del grande caldo

CREMA (6 luglio 2019) - Ottima affluenza soprattutto nella seconda parte della mattinata, per la partenza dei saldi estivi in città e nel Cremasco. Diversi i negozi pieni in città e nei centri commerciali del territorio. La caccia all’affare sembra dunque essere partita col piede giusto: i commercianti cremaschi si mantengono comunque prudenti.

