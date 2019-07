Spino, via Rivolta: tra Comune e Provincia è battaglia legale

SPINO D'ADDA (6 luglio 2019) - Il Comune ha intenzione di impugnare il decreto della Provincia, preso sulla base della legge regionale, che declassa a locale la strada che collega il paese con Rivolta: ciò comporta che le spese di manutenzione e asfaltatura passino dell’ente di piazza XXV Aprile. «Sono circa 2,5 chilometri di provinciale che il decreto prevede finiscano sotto la nostra responsabilità, ma la cosa non ci sta affatto bene – ha sottolineato il vicesindaco Enzo Galbiati –: per questo abbiamo dato mandato al legale di valutare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale». Prima motivazione del no, la prospettiva dell’aumento dei costi a carico del Comune.

