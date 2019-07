Il mondo della musica piange il maestro Piero Pasquini

IZANO-CREMA (5 luglio 2019) - Il mondo musicale cremasco piange l’improvvisa scomparsa del maestro Pietro Pasquini. Ricoverato giovedì all’ospedale Maggiore, a causa di un’emorragia cerebrale, il noto organista non ce l’ha fatta. Nato a Crema nel 1963 e residente a Izano, diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio di Piacenza e in clavicembalo al conservatorio di Ferrara, Pasquini era titolare della cattedra di organo a Brescia. La camera ardente è stata allestita presso la Sala del commiato Gatti di via Libero Comune. Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Izano domenica alle 17.

