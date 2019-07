Crema passaggio a livello ko, treni in maxi ritardo o cancellati

CREMA (5 luglio 2019) - Mattinata da incubo sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Milano. Per un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Crema e Casaletto Vaprio, tutti i convogli sono in ritardo o cancellati. Quasi impossibile per centinaia di pendolari cremaschi raggiungere Milano in orario. Il diretto 10458 delle 7,20 è stato soppresso da Trenord. In ritardo il precedente treno (10456) senza cambio a Treviglio. Pesanti i disagi anche per chi aveva preso il primo diretto di giornata, il 10450, partito da Cremona alle 5 con destinazione Milano Porta Garibaldi. Il convoglio è rimasto fermo oltre un’ora nella stazione di Crema, proprio per il ko del passaggio a livello. Al lavoro per riparare il guasto ci sono i tecnici e gli operai di Rete ferroviaria italiana, la società che ha in gestione la linea e gli impianti.

