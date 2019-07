Sanitas, addio all'ex tribunale

CREMA (5 luglio 2019) - Colpo di teatro. L’edificio dell’ex tribunale rischia di perdere uno dei due soggetti che si erano detti interessati al suo riutilizzo. Gianfranco Provenzi, titolare della Sanitas, la società che si occupa dei servizi sanitari e di diagnostica, con sede in via Stazione, avrebbe infatti avuto un ripensamento. L’imprenditore soncinese non sarebbe più così interessato a trasferire la propria attività nell’ex tribunale dove ci sarebbe andato d'intesa con l'ospedale.

