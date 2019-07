Droga in auto, arrestato dai CC

SPINO D'ADDA (4 luglio 2019) - Nel pomeriggio di ieri a Spino d’Adda, durante un controllo stradale eseguito da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, i militari hanno fermato un'utilitaria condotta da un extracomunitario. Il 29 enne marocchino - celibe, nullafacente, pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti - è apparso nervoso insospettendo i carabinieri. Dalla perquisizione del mezzo, è stato trovato un cacciavite e una scalfittura sul pannello della portiera lato guida. Dentro il pannello all’altezza dell’interruttore alzacristallo era stato nascosto un involucro in cellophane contenente 40 grammi di cocaina. Il marocchino è stato accompagnato in caserma e successivamente gli investigatori del Nucleo Operativo hanno perquisito la sua abitazione a Sant’Angelo Lodigiano: trovati 13.000 euro in un cassetto del comodino della camera da letto, considerato provento dell’attività illecita. L'uomo è stato arrestato e - dopo una notte in camera di sicurezza - questa mattinata è stato condotto in tribunale a Cremona per il processo per direttissima, rinviato all’8 luglio, con la convalida dell’arresto e la reclusione in carcere.

