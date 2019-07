Ztl addio, Polig: "Triste ritorno al futuro"

PANDINO (5 luglio 2019) - Un meme che ritrae il sindaco Piergiacomo Bonaventi e l’assessore a Viabilità e Lavori pubblici Francesco Vanazzi nei panni di Doc (lo scienziato pazzo interpretato da Christopher Llyod ) e Marty McFly (Michael J. Fox) i protagonisti del film cult degli anni ’80 «Ritorno al futuro». Così la minoranza del Gruppo civico condanna l’imminente riapertura alle auto, annunciata per oggi, della zona a traffico limitato di via Umberto I: una scelta della maggioranza, cavallo di battaglia della campagna elettorale del centrodestra. Non solo ironia, da parte dell’ex sindaco Maria Luise Polig e del suo gruppo, a cui si deve la creazione della ztl nell’estate 2016. "Siamo al ritorno al passato – spiegano dall’opposizione – : con la riapertura al traffico veicolare dell’intera via Umberto I, si attua il punto centrale del programma elettorale della nuova amministrazione Bonaventi e Pandino fa un salto indietro nella storia".

