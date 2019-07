Offanengo, lavori a scuola e studenti in trasferta

OFFANENGO (4 luglio 2019) - Due classi prime (su tre) e le tre seconde della scuola primaria Alessandro Manzoni occuperanno i locali dell’oratorio e li utilizzeranno come aule scolastiche a partire dalla data di inizio del prossimo anno scolastico. La terza prima, che necessita di una aula al piano terra, frequenterà la scuola presso la sede della biblioteca comunale in via Clavelli Martini al numero civico 5, insieme alle otto classi del triennio della primaria e alle tre della scuola dell’infanzia Renato Contini. La direzione dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino ha definito la ripartizione delle 17 classi dei plessi elementare e materna che devono liberare le sedi di via don Lupo Stanghellini per consentire un corposo e qualificato lavoro di sistemazione, riqualificazione e messa in sicurezza sotto il profilo sismico ed energetico, che prevede una spesa globale di oltre tre milioni di euro. Gli alunni delle varie sedi, che usufruiranno della mensa, la consumeranno presso i nuovi locali in oratorio e presso la sede del centro sociale Eden. L’attività ginnica sarà effettuata nel salone polifunzionale dell’oratorio e nella palestrina della struttura sociale di via Babbiona.

