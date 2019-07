Fugge all'alt della polizia stradale: inseguito, bloccato e denunciato

CREMA (3 luglio 2019) - Tre denunce a piede libero della polizia stradale nella giornata di martedì. La prima a carico di un egiziano che vie nel Lodigiano, fermato dopo un inseguimento dagli agenti del distaccamento di Crema. L’uomo, al volante di una Peugeot 106, non si era fermato all’alt della pattuglia, in servizio a Spino d’Adda. I poliziotti lo hanno bloccato pochi minuti dopo, oltre il ponte della Paullese, nel territorio di Zelo Buon Persico. Lo straniero aveva con sé una patente falsa: è stato dunque denunciato, e gli è stata comminata una multa di 5.000 euro, oltre ad altri verbali per guida pericolosa e ulteriori infrazioni al codice della strada. Nella serata di martedì le altre due operazioni. Un automobilista di Merlino è stato fermato a Paullo e deferito per guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso alcolico nel sangue quattro volte superiore al consentito. Infine, la denuncia a carico di un camionista novarese, al volante di un mezzo pesante di una ditta di Fontanella. Fermato a Offanengo, i successivi controlli degli agenti della stradale hanno appurato che aveva alterato il cronotachigrafo, strumento in dotazione sui mezzi pesanti che serve a misurare le ore di guida, garantendo così che i conducenti non superino i limiti di legge. A suo carico è stata anche emessa una sanzione di 1.736 euro, mentre la ditta dovrà pagare una multa di 883 euro.

