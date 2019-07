Accoglienza migranti, false onlus e 'ndrangheta: due cremasche coinvolte

LODI (2 luglio 2019) - Tra le 11 persone sottoposte a custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta Fake Onlus con al centro una presunta gestione illecita nell'ambito dell'accoglienza dei migranti ci sono anche due donne cremasche. Si tratta di Elena Dilda, castelleonese ora residente a Treviglio e Katia Pinto di origini calabresi e residente a Chieve dal gennaio del 2018.

I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, sono entrati in azione questa mattina eseguendo numerose perquisizioni dopo lunghe indagini su un consorzio di onlus che opera nella gestione dell’emergenza migranti che ha partecipato, tra il 2014 e il 2018, a bandi indetti dalle prefetture di Lodi, Parma e Pavia.

Le 11 persone destinatarie dei provvedimenti di ordinanze cautelare (una in carcere, 5 ai domiciliari e 5 obblighi di dimora) sono accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. Avrebbero utilizzato per «scopi personali» oltre 4,5 milioni di euro dei circa 7,5 milioni ottenuti illecitamente.

Il legame che esiste tra le onlus al centro dell’indagine e alcuni pregiudicati per 'ndrangheta è datato nel tempo. «Il soggetto che è stato raggiunto da misura cautelare, ovvero l’indagata principale che è anche la promotrice e organizzatrice dell’associazione per delinquere, nel tempo aveva avuto contatti con pluripregiudicati in occasione dello svolgimento di lavori socialmente utili, intorno al 2002 e al 2003. E di lì i contatti si sono mantenuti». Lo ha spiegato Vincenzo Andreone, comandante provinciale della Gdf di Lodi. «Successivamente - ha aggiunto - abbiamo notato come le onlus indagate siano state utilizzate per permettere ad altri detenuti, segnalati dai pregiudicati, di produrre documentazione atta per farsi rilasciare dal magistrato di sorveglianza misure alternative alla detenzione».