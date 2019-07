Vandalismi Pandino, individuati gli autori: sono minorenni

PANDINO (3 luglio 2019) - Individuati dalla polizia locale e dunque denunciati i minorenni che da mesi stanno tenendo in scacco Pandino con vandalismi e schiamazzi. A loro carico ci sono accuse pesanti, come quella di essere gli autori dei ripetuti furti di biciclette davanti all’oratorio San Luigi, avvenuti nelle ultime settimane. Un’escalation avvenuta in concomitanza con la nutrita presenza di velocipedi parcheggiati per gran parte della giornata, dovuta alle centinaia di bambini che frequentano il Grest.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO