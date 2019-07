Crema: colonia seriana, esordio da record

CREMA (2 luglio 2019) - Esordio da record per la colonia seriana: 201 gli iscritti contro i 135 che un anno fa parteciparono alla prima settimana del centro estivo comunale. Il parco lungo il fiume Serio ha aperto i cancelli ieri alle 9: l’iniziativa proseguirà sino al 9 agosto. Per combattere il gran caldo, subito piscina per tutti, grazie alla vasca che si trova all’interno della struttura.

