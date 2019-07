Rifiuti, tolleranza zero

SPINO D'ADDA (1 luglio 2019) - Stanchi di raccogliere immondizia ovunque lungo l’Adda, in Comune hanno previsto una serie di pattuglie straordinarie domenicali, che saranno messe in campo dalla polizia locale, proprio con l’obiettivo di cogliere sul fatto gli incivili. Sovente, infatti, sacchi di immondizia e rimasugli di vario materiale si accumulano nella zona della ciclabile Green way e ai margini delle spiagge. Soprattutto nelle giornate festive, quando maggiore è la frequentazione della sponda cremasca del fiume. «Queste uscite cominceranno domenica prossima, la prima di luglio», ha confermato il vicesindaco Enzo Galbiati. Già da tempo il Comune, grazie all’instancabile operato di alcuni volontari, effettua servizi periodici di recupero dell’immondizia. Non di rado il furgonato dell’ente si riempie di ogni genere di materiale.

