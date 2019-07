Campo di Marte, «Illuminazione potenziata per maggiore sicurezza»

CREMA (1 luglio 2019) - Campo di Marte di nuovo sotto i riflettori della cronaca e l’amministrazione comunale punta a renderlo più sicuro, potenziandone l’illuminazione, ma anche creando un’area di sgambatura per cani, che ne «rafforzi la vocazione a misura di famiglie». L’episodio più grave, un litigio degenerato, nel novembre scorso: un 47enne ferito con un colpo di cacciavite allo sterno da un giovane, che poi finirà in carcere. Il più recente, solo l’altro pomeriggio, quando un uomo a torso nudo si aggirava tra i vialetti alberati con un coltello: verrà accompagnato in ospedale, per accertarne le condizioni, oltre ad essere denunciato a piede libero dai carabinieri per il porto abusivo della lama. Nel mezzo, controlli intensificati nel polmone verde di via Crispi da parte dei militari del maggiore Giancarlo Carraro, al comando della Compagnia di via Macallè.

Ma anche le parole dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, che suonano come un preciso impegno. «Con la gestione del consorzio Arcobaleno sono state introdotte migliorie apprezzabili — spiega — basti pensare ai servizi aggiuntivi, come il fasciatoio per i bambini, in modo da facilitare la frequentazione da parte delle madri. Ma vogliamo fare di più». Ed il riferimento è a «un'illuminazione potenziata e alla realizzazione dell’area di sgambatura»: una novità, quest’ultima, «suggerita anche dalla consulta dei giovani», tiene a puntualizzare il delegato alle Opere. Tutti interventi, che Bergamaschi assicura verranno messi in cantiere e ultimati entro l’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO