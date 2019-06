Comune, oltre 5 milioni in nuove opere

CREMA (30 giugno 2019) - Crema è destinata a cambiare volto. Nei prossimi 18 mesi, l’amministrazione comunale spenderà 5,6 milioni di euro per nuove opere e per manutenzioni e migliorie nell’ambito dell’edilizia scolastica, dell’impiantistica sportiva e della viabilità, oltre a nuove ciclabili. «L’attuale avanzo di amministrazione — spiega l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana — ammonta a 18 milioni. Di questi, otto sono vincolati, ragion per cui la disponibilità che abbiamo è di dieci milioni. E abbiamo deciso di utilizzarne 5,6 da qui alla fine de 2020 per la cura della città».

