Tragico scontro a Casirate, muore il 59enne Francesco Lera

RIVOLTA D'ADDA (29 giugno 2019) - Un tragico incidente stradale è costato la vita a Francesco Lera di Rivolta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 a Casirate, nel sottopasso della Tav e della Brebemi. Il motociclista 59enne, per cause in via di accertamento, è finito contro un’auto da una 24enne diretta a casa, a Besso. Il centauro è stato trasportato con l'eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma non ce l'ha fatta.

