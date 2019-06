Ospedale, reparti bollenti

CREMA (30 giugno 2019) - In ospedale si boccheggia: un macchinario dell’impianto di condizionamento è finito ko nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con il picco di afa. Nel volgere di poche ore, le temperature all’interno di alcuni reparti sono schizzate verso l’alto, arrivando a sfiorare i trenta gradi. Le proteste di pazienti, personale e visitatori non hanno tardato a farsi sentire. Anche in redazione sono arrivate segnalazioni in merito all’invivibilità degli ambienti. «Mia madre è ricoverata in Medicina — ha spiegato un giovane —: non si riesce a stare in reparto dal caldo che fa, c’è da essere preoccupati innanzitutto per la salute dei pazienti. Non dimentichiamo le infezioni che temperature troppo alte possono anche favorire».

I vertici dell’Azienda socio sanitaria territoriale hanno chiarito le cause dei pesanti disagi. «Si è guastata — spiega il direttore sanitario Roberto Sfogliarini — la macchina per il condizionamento d’aria che garantisce il raffrescamento di buona parte dell’edificio centrale dell’ospedale, entrando in funzione, in particolare, proprio a sostegno delle altre due». Non si annunciano brevi i tempi per la riparazione.

