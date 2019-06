Pacioli, maturità dopo soli 4 anni. Natale accorcia i tempi

CREMA (30 giugno 2019) - «Una sfida con me stesso, ho voluto mettermi alla prova». Prova ampiamente superata: Natale Dossena, 18 enne di Campagnola Cremasca, ha affrontato l’esame di maturità all’Istituto tecnico Pacioli, indirizzo geometri, con un anno d’anticipo: in quarta superiore, anziché in quinta. Un’opportunità, di cui forse si parla poco, ma che esiste nella scuola italiana. E si chiama ammissione per merito. A permettere a Natale una maturità così speciale è stata, infatti, la media molto alta: «Si può richiedere di anticipare l’esame di maturità, se si ha almeno una media dell’8 in tutte le materie e la si mantiene per l’intero anno. Così è stato, quindi ho avuto accesso all’esame scritto e orale». Un anno particolarmente impegnativo, per lui, quest’ultimo, con una preparazione doppia rispetto a chi ha affrontato l’esame in quinta, con il regolare iter: «Sì, perché io ho continuato a frequentare la quarta. Ma ho dovuto affiancare, a ciò che imparavo, il programma dell’anno successivo».

