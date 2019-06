Crolla il cornicione di una casa, nessun ferito

CHIEVE (29 giugno 2019) - Il cornicione di una palazzina disabitata è crollato stamattina poco dopo l'alba in via Mazzini. Nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'edificio. Il sindaco Davide Bettinelli ha disposto la chiusura al transito veicolare della strada, consentendo il passaggio pedonale sul versante opposto. Da lunedì cominceranno i lavori di ripristino, a carico del proprietario.

