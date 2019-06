Nuova incursione al tennis club, quattro denunciati

CREMA (29 giugno 2019) - Nella notte fra giovedì e venerdì, la centrale operativa del Commissariato di Crema è stata allertata per la presenza di persone all'interno del tennis club di via Senigaglia. Una volta arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno scavalcato la recinzione, trovando quattro persone sedute sulle sdraio della piscina che stavano consumando alcolici. Raggiunti dai gestori dell'impianto, si è appurato che i quattro, dopo aver scavalcato facendo scattare l'allarme presente all'interno del centro, hanno prelevato delle bevande alcoliche (uno spumante ed alcune bottiglie di birra) dai frigoriferi del bar per regalarsi una serata a bordo piscina. Uno dei quattro, già immortalato nei giorni scorsi dalle videocamere di sorveglianza, non è risultato nuovo a queste incursioni notturne. I protagonisti della vicenda, tre ragazzi ed una ragazza di età fra i 25 ed i 35 anni, alcuni dei quali già noti per precedenti di polizia, sono stati denunciati per invasione di edifici e furto aggravato in concorso fra loro.

