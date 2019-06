Re panettone, il maestro Massari sceglie Manfredini

PANDINO (29 giugno 2019) - «Da qualche anno amici, fornitori e anche mia moglie Eleonora mi dicevano di provare a partecipare. Stavolta ho deciso di tentare: mi sono messo in gioco e ho presentato il mio panettone classico. Con grande soddisfazione il maestro Igino Massari e il resto dei giurati mi hanno selezionato per la finalissima tra 500 partecipanti». Protagonista dell’exploit, che lo colloca di diritto nell’Olimpo dei pasticcieri italiani, è Alessio Manfredini. Da alcuni anni guida El furneer di via Rinetta, azienda che ha poi due rivendite a Madignano e Caravaggio, gestite dalla moglie. Papà di due bimbi di 2 e 6 anni, Manfredini è entrato nella top 15 nella categoria panettone classico. Le finali del 12 settembre del Panettone day si terranno nella sala Mengoni del ristorante di Carlo Cracco, sempre a Milano.

