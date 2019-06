Voragine lungo la provinciale, Bergamina chiusa

PANDINO/DOVERA (28 giugno 2019) - Un cedimento improvviso dell’asfalto, con una voragine larga quasi un metro e profonda almeno 150 centimetri che si è formata lungo la provinciale Bergamina, nel tratto tra Pandino e Dovera. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 16. Quasi immediata la chiusura della strada al traffico, per evitare rischi. Gli operai della Provincia hanno transennato sia l’uscita dalla rotatoria del Bertolino in direzione del cavalcavia della Paullese, sia l’ingresso sulla Bergamina per chi proviene dall’ex statale o da Dovera. Un tratto di circa 800 metri, la cui chiusura ha di fatto bloccato il collegamento diretto tra Pandino e la Paullese, oltre che quelli tra l’Alto cremasco e il Lodigiano e, di conseguenza, tra quest’ultimo territorio e la Bergamasca. Il traffico, comprese decine di mezzi pesanti, è stato deviato sulla viabilità secondaria con l’inevitabile formarsi di lunghe code.

