Università, ultima chance

CREMA (27 giugno 2019) - Tutti a Roma, dal ministro, per cercare di salvare la presenza dell’università a Crema. Il prossimo anno, si completerà il trasferimento del corso di Informatica della Statale di Milano, dall’attuale sede di via Bramante a quella di via Celoria, nel capoluogo regionale. A quel punto, in assenza di un nuovo corso, c’è il fortissimo rischio che il polo chiuda i battenti. La missione dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, fissata per giovedì 11 luglio alle 16, rappresenta forse l’ultimo tentativo per trovare una soluzione e per scongiurare l’eventualità che Crema perda anche l’università. L’incontro è stato organizzato dall’onorevole della Lega Claudia Gobbato che, da tempo, sta seguendo la vicenda. Nello specifico, saranno presenti i docenti Giovanni Righini (responsabile dell’OptLab, laboratorio di ricerca operativa della Statale, che ha sede a Crema) e Marco Belli, del dipartimento d’Informatica. Sono stati invitati anche il Rettore dell’università di Milano, Elio Franzini e il sindaco Stefania Bonaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO