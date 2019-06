Scavi di Padania Acque, vengono alla luce antiche volte

CREMA (27 giugno 2019) - Volte a botte scoperte nel corso degli scavi per il rifacimento delle tubazioni delle rete idrica in via Mazzini, lavori di competenza di Padania acque. Sono in corso le verifiche, da parte di un team di archeologi e architetti incaricati dalla stessa società consortile, per capire a quale epoca risalgano le costruzioni. «Non è raro – spiega l’amministratore delegato di Padania Alessandro Lanfranchi — che si verifichino simili ritrovamenti durante i nostri interventi di manutenzione. Non abbiamo ragione di ritenere che si tratti di vestigia antiche, potrebbero essere volte di qualche cantina risalenti al secolo scorso. In ogni caso, come facciamo sempre in questi casi, abbiamo tenuto gli scavi aperti, proprio per dare la possibilità ai nostri esperti di effettuare le dovute verifiche».

